حازم عمر: نؤمن بالخبرات والدراسة بعيدا عن الضجيج ولن نقامر بمصير الشعب

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، إنه أنشأ الحزب لكى يكونمعارضا خلال فترة حكم الإخوان وتم اختيار اسمه تبركا بالحزب الذي أنهى على الفاشية العثمانية في تركيا.

وأضاف حازم عمر، خلال حواره ببرنامج كل يوم المذاع على قناة on:" فكرة إنشاء الحزب بعد أن تولى الإخوان السلطة التشريعية ثم السلطة التنفيذية عام 2012، ونؤمن بالخبرات والدراسة بعيدا عن الضجيج، فالمعارضة أمر سهل مقارنة بأن تعد نفسك لتحمل المسؤولية ".



وأكمل:"لدينا بعض تحفظات ولكننا كنا نبعد عن الظهور، لأننا نجهز أنفسنا للوصول لأعلى مستوى من النضج السياسى ، ووصلنا الآن ونطمئن ولن نقامر بمصير الشعب المصرى ".



وأوضح:"أي حزب ليس أغلية يعتبر معارضة، ونصنف أنفسنا نتيجة الظروف والتحديات المختلفة التي مربت بها مصر بأننا حزب إصلاحى".



ولفت إلى أنه يخطط لزيادة أنواع الضرائب وخفض آخرى في حالة فوزي في سباق الانتخابات الرئاسي.