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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: الاحتلال يتعمد ارتكاب مجازر ضد الأطفال والنساء والمدنيين

حركة حماس
حركة حماس


أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم أن تعمد الاحتلال ارتكاب مجازر ضد الأطفال والنساء والمدنيين من أهلنا في قطاع غزة، محاولة بائسة لترميم صورة جيشه التي تمزقت مع انطلاق معركة طوفان الأقصى.


وذكر قاسم أن استهداف الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان تتعامى عنها الإدارة الأمريكية التي لا ترى إلا بعين الكيان الصهيونى.

وكانت وكالة شهاب نقلت عن عزت الرشق القيادي في حركة حماس قوله أن  الاحتلال لا يستطيع تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي ولهذا يصب غضبه على المدنيين في غزة

وأكد أن المقاومة لن تتوقف حتى يتوقف هذا العدوان ويجب أن ينتهي هذا الاحتلال

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