قرار دولي بـ تغريم الزمالك 1.9 مليون يورو بسبب هذا اللاعب

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن إصدار الكاس - المحكمة الرياضية الدولية، حكما ضد نادي الزمالك بتغريمه مليونا و900 ألف يورو لصالح خالد بو طيب.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر :" خاص .. حكم صدر منذ قليل.. كاس تقرر إلزام الزمالك بدفع مليون و٩٠٠ ألف يورو لصالح خالد بوطيب.. بعدما كان اللاعب يطالب بمبلغ ٣.٥ مليون يورو ".



عادت أزمة خالد بو طيب لاعب الزمالك السابق إلى الساحة مجددا، الأمر الذي قد يعيد أزمة وقف القيد للفريق مرة أخرى.. فما القصة؟

ويستعد نادي الزمالك خلال الفترة الحالية للاستفادة من فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير 2024، بعد انتهاء أزمة القيد، الذي حرمت الفريق من إبرام صفقات خلال الميركاتو الصيفي الأخير.