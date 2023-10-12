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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طريقة عمل السجق الإسكندراني

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل السجق الاسكندراني


 

طريقة عمل السجق الاسكندراني

المكونات

نصف كيلو سجق.

3 حبات بصل مفروم.

4 حبات طماطم مفرومة.

2 حبة فلفل أخضر مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

زيت.

3 ملاعق كاتشب.

طريقة عمل السجق الاسكندراني زى المحلات


 

طريقة تحضير السجق الاسكندراني

يتم وضع مقلاة على النار، ويوضع بها القليل من الزيت، ثم السجق، والملح، والفلفل.

يقلب السجق جيداً لمدة ثلاث دقائق.

قطعي السجق إلى قطع بحجم عقلة الأصبع أو أكبر قليلاً.

أخرجي السجق من الزيت، وضعي في المقلاة البصل المفروم، وقلبيه جيداً حتى يذبل.

أضيفي للبصل الفلفل الأخضر المفروم، وقلبيهم معاً جيداً حتى يصبح لون البصر ذهبي.

أضيفي اليهم الطماطم المفرومة، واخلطيهم معاً.

ضعي السجق المحمر سابقاً مع المكونات السابق ذكرها، وأضيفي اليهم القليل من الملح والفلفل حسب الرغبة.

استمري في تقليب السجق مع البصل والفلفل لمدة خمس دقائق، ثم أضيفي الكاتشب اليهم، وكوب ماء صغير.

اتركي السجق على النار حتى ينضج تماماً.

يمكنك إضافة القليل من الفلفل الحار حسب الرغب

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