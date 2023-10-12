أيمن الرقب: طوفان الأقصى جعلت إسرائيل تركع على قدميها

قال الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن غزة كانت تحت الحصار لمدة 16عام تحت القصف وتتعرض لضغط شديد من جدار الفصل العنصري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc ان حرب 7 أكتوبر هي نصر عظيم بكل المقاييس وهي الحل الوحيد لتحريك المياه الراكده .

مشيرا أن عملية طوفان الأقصى التي تتكون من 300 مقاتل جعلت إسرائيل تركع على قدميها.

وصف وزيرالدفاع الإسرائيلية الشعب الفلسطيني بأنهم حيوانات بشرية

وأوضح أن الضوء الأخضر الذي منحته امريكا لإسرائيل سيعطي مبرر لارتكاب مجازر مضيفا أن وصف وزير الدفاع الإسرائيلية الشعب الفلسطيني بأنهم حيوانات بشرية وأنه سيتعامل على هذا الأساس يكشف ماينوي أن يفعله هذا الاحتلال.