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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل: الغذاء والدواء أهم أساسيات الطبقة المتوسطة

حازم عمر المرشح المحتمل
حازم عمر المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، والمرشح المحتمل لـ انتخابات الرئاسة، إن ترشحه لانتخابات الرئاسة يأتي ضمن مبدأ تواصل الخبرات وتسليم الأجيال، متابعا :"أنا من جيل الوسط، ونحتاج لأن يكون لدينا ثراء ورؤى مختلفة تصب في صالح المواطن والوطن.

 

وأضاف حازم عمر، خلال ببرنامج كل يوم المذاع على قناة on، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المرشح الأقوى ، والرئيس السيسي لديه خبراته الكبيرة وهذه المرحلة هناك تحديات مختلفة عن التحديات الماضية ، ولدينا تحديات اقتصادية ضخمة بجانب تكريس دائم الديمقراطية .

 


ولفت إلى أن عيوب برنامج الحكومة أن الطبقة الوسطى تتآكل والضغوط فوق طاقة الطبقة البسيطة وحلول الحكومة ليست حلول مستدامة مثل علاوات استثنائية أو برنامج ليس حلا.

وأكمل" الإصلاح الهيلكى للاقتصاد هو الحل ، وجدولنا الزمنى 3 سنوات كى نخرج من العثرة ويتضمن زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام الموارد ، وتخفيض الفاقد والهدر في كافة القطاعات الاقتصادية ".

 

واسترسل: الغذاء والدواء أهم اساسيات الطبقة المتوسطة ولابد من السيطرة على أسعارهم بإجراءات اقتصادية مختلفة.

 

حازم عمر الرئيس السيسي السيسي نتخابات الرئاسة الغذاء

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