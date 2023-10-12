حبس 3 أشخاص سرقوا هاتفا وأموالا من داخل فيلا بالوايلي

قررت نيابة الوايلي الجزئية، حبس عاطل وصاحب وعامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة هاتف محمول وجواز سفر ومبلغ مالى من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة الوايلى ملك أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول بأسلوب المغافلة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك .

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة هاتف محمول وجواز سفر ومبلغ مالى من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة الوايلى ملك أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول بأسلوب المغافلة ، وبحوزته طبنجة صوت وطلقات - المبلغ المالى المستولى عليه ، وأرشد عن الهاتف لدى عميليه "سيئ النية صاحب محل تليفونات وعامل بذات المحل ، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه - 2هاتف محمول - جهاز "لاب توب " - مبلغ مالى.

وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم وعلمهما بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.