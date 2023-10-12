مجلس النواب: تلويح إسرائيل بالهجوم البري على غزة يشبه عملية انتحارية|فيديو

أكد اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حماس أعدت لهذه الجهمة منذ مدة طويلة، بأسلوب جديد لم يكن معهوداً من قبل.

إسرائيل تحاول فرض الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية

وأضاف يحيى كدواني خلال لقائه مع برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن إسرائيل تحاول فرض الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن تلويح إسرائيل بالهجوم البري على غزة، يشبة عملية إنتحارية، سوف يترتب عليها تفجير المنطقة.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى، أن الرئيس السيسي أوضح بكلمات واضحة أن مصر لن تتهاون بأن يصاب الأمن القومي بأي ضرر، و سوف يكون ردها عنيف للغاية لن تتوقعه إسرائيل.