حبس خفير وعاطل سرقا فيلا بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس خفير وعاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة بعض المشغولات الذهبية , عدد " 3 " جهاز لاب توب ، بعض المقتنيات من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك .

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط خفير خصوصى ، وآخر عاطل – لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة بعض المشغولات الذهبية , عدد " 3 " جهاز لاب توب ، بعض المقتنيات من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام "أجنة حديدية".. كما تم بإرشاد أحدهما ضبط المسروقات والآداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.