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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس فنى تكييف لحيازته أسلحة نارية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس فني تكييف، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة طبنجة صوت "بدون خزينـــة" - بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها " -  عدد 2 فــرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 هاتف محمول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك .

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط فنى تبريد وتكييف مقيم بدائرة قسم شرطة بـــدر حال قيادته سيارة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بـــدر ، وبحوزته طبنجة صوت "بدون خزينـــة" - بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها " -  عدد 2 فــرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 هاتف محمول .

وبمواجهتــه إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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