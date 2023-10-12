حبس فنى تكييف لحيازته أسلحة نارية بالقاهرة

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس فني تكييف، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة طبنجة صوت "بدون خزينـــة" - بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها " - عدد 2 فــرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 هاتف محمول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك .

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط فنى تبريد وتكييف مقيم بدائرة قسم شرطة بـــدر حال قيادته سيارة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بـــدر ، وبحوزته طبنجة صوت "بدون خزينـــة" - بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها " - عدد 2 فــرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 هاتف محمول .

وبمواجهتــه إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.