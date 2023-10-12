نحتاج للطيبة والرحمة..القاضي فرانك كابريو: لم أتوقع أن تنتشر فيديوهاتي بهذا الشكل

قال القاضي فرانك كابريو، إنه يتعامل مع كل قضية على حدى، متابعا: كل قضية تختلف عن غيرها، ويجب علينا النظر إلى الأمور من جهات مختلفة.

وأضاف “فرانك كابريو” خلال حواره ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “أون”، أن المحكمة هي إجراء رسمي للغاية، وفي بعض الأحيان يتعامل الناس بدون احترام، كنت أخلع رداء القاضي، واضعه جانبا، وأقول إن الأمر لا يتعلق بشخصى، ولكنها المؤسسة المسماة بقاعة المحكمة ورمزيتها.

وأكمل: أنا مجرد أداة داخل المحكمة..فأنا أمثل القانون والجانب السيادي..متابعا: المحكمة ليست حياتي الشخصية، مشيرا إلى انه لم يكن يتوقع أن تنتشر لفيديوهات الخاصة به بهذا الشكل.

واسترسل: ربما نحتاج المزيد من التفاهم المزيد من الطيبة والمرحمة في تعاملاتنا مع بعضنا البعض.