الصحة: الدولة المصرية استطاعت توفيرعلاج فيروس سي مجانا.. فيديو

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر كان معدلات الإصابة بـ فيروس سي بها 10% ، و أصبحت 0.38% ، مؤكداً أنه تم علاج 350 ألف مواطن منذ عام 2006 حتى عام 2014، وذلك من خلال عقار إنترفيرون، و الذي كانت نسبة نجاحة لا تزيد عن 50%.

المتحدث بأسم وزارة الصحة:في 2014 تم إكتشاف العلاج الذي يعلاج فيروس سي من النوع الجيني الرابع



وأضاف حسام عبد الغفار خلال لقائه مع برنامج" مساء DMC"المذاع عبر فضائية "DMC"، أنه في 2014 تم إكتشاف العلاج الذي يعلاج فيروس سي من النوع الجيني الرابع ، وهوالنوع المصاب به المصريين "عقار سوفالدي".



وأشار المتحدث بأسم وزارة الصحة إلى، أن عقار سوفالدي تم إكتشافه في الولايات المتحدة الأمريكية، و كان سعر العلبة الـ 30 قرص، 30 ألف دولار، مؤكداً أن الدولة المصرية أستطاعت الحصول على عقار سوفالدي بـ 300دولار.

المتحدث بأسم وزارة الصحة: الدولة المصرية وفرت العقار سوفالدي لعلاج فيروس سي للمرضى مجاناً



وأكد حسام عبد الغفار المتحدث بأسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية وفرت العقار سوفالدي لعلاج فيروس سي ،للمرضى مجاناً على نفقة الدولة، لافتاً إلى أن الدولة عملت منذ 2014 و حتى 2016 لكي تستطيع تصنيع هذا الغقار "سوفالدي" في مصر.