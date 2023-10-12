ياسر عبدالعزيز: أسر المدنيين في "طوفان الأقصى" أظهر المقاومة كإرهابيين أمام الغرب|فيديو

أكد ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، أنه لا يجب التعامل مع الإعلام الغربي على أنه شئ وطائفة واحدة في تعامله وتغطية أحداث غزة وتحليلها، مشددًا على أن هناك بعض وسائل الإعلام الغربية تنحاز للاحتلال الإسرائيل وهو شئ أصيل ومقيم في أعظم هذه المؤسسات.

البداية كان هناك حالة انتشاء وافتخار للعالم العربي

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحداث هذه المرة مختلفة حيث أنه للمرة الأولى تبادر حركة حماس بالعملية وتخرج صور أسر المدنيين، مشددًا على أن العالم ينظر إلى هذه الأحداث بشكل منحاز للجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن في البداية كان هناك حالة انتشاء وافتخار للعالم العربي لما فعلته المقاومة الفلسطينية في "طوفان الأقصى"، مشددًا على أننا قدمنا للخصم والاحتلال الوثائق التي تجعلنا نظهر كإرهابيين، مشيرًا إلى أن حماس لا تعي أن هذه الوثائق وصور أسر المدنيين ستكون ضد القضية الفلسطينية وكان لابد من دراسة هذا الأمر.