بعد شهرين من اختفائه.. لاعب كرة قدم أمريكي متهم بإنهاء حياة والدته

اعتقل لاعب سابق في اتحاد كرة القدم الأميركي بتهمة قتل والدته. تم العثور على السيدة ميرتل براون، والدة اللاعب، ميتة بالقرب من منزلها في شيكاغو الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين كانت السلطات تبحث عن الجاني.

تم القبض على اللاعب، وهو يدعى سيرجيو براون (35 عامًا)، في كاليفورنيا وسيتم تسليمه إلى إلينوي لمواجهة اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، القتل المزعوم لوالدته البالغة من العمر 73 عامًا يعد جريمة خطيرة، وإذا أدين براون، فإنه قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

كان لدى سيرجيو براون مسيرة مهنية ناجحة في كرة القدم الأميركية، حيث لعب لأربعة فرق محترفة خلال ست سنوات. ومع ذلك، يبدو أن حياته الشخصية تعرضت لمأساة مروعة مع هذا الاتهام المروع.

يذكر أن الشرطة اكتشفت السيدة براون في مايوود، إلينوي، بعد أن أبلغت أفراد الأسرة عن اختفائها. وبعد التحقيقات الأولية، توصل الطبيب الشرعي إلى أن السيدة براون تعرضت لإصابات متعددة نتيجة الاعتداء، مما أدى إلى وفاتها. ولم يتم الكشف عن الدوافع وراء هذه الجريمة الرهيبة.

قبل اعتقاله، نشر سيرجيو براون مقاطع فيديو ورسائل عبر الإنترنت من المكسيك، حيث وصف تقارير القتل بأنها "أخبار مزيفة"، واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة مايوود بالتورط في هذه الجريمة. وعلى الرغم من محاولاته للفرار، تم ترحيله إلى الولايات المتحدة واعتقاله في سان دييجو.

تعبيرًا عن ارتياحهم، أصدرت عائلة براون بيانًا يوم الأربعاء يشير إلى أنهم سعداء بالأنباء المتعلقة بالقبض على سيرجيو براون وإعادته إلى الولايالمتحدة دون أن يصاب بأذى.

وتوجهت العائلة بالشكر إلى السلطات على جهودها في القبض على المشتبه به وتقديمه للعدالة، ويواجه سيرجيو براون الآن عملية قانونية صعبة، حيث ستتم محاكمته بتهمة القتل من الدرجة الأولى. سيكون عليه الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة اللازمة لإثبات براءته، إذا اعتقد أنه ظلم أو تورط في هذه الجريمة.