رئيس الإسكندرية لتوزيع الكهرباء يستعرض إنجازات الشركة خلال العام المالي 2022/2023

استعرض المهندس إيهاب الفقى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ماتم تحقيقه من مستهدفات موازنة العام المالي 2022/2023 أثناء عرض القوائم الختامية للعام المالي 2022/2023 بإجتماع الجمعية العمومية.

وقال الفقي إنه تم تخفيض 300 مليون جنيه من الفقد وإنخفضت نسبة الفقد بها إلى أقل حد ممكن لأكثر من المستهدف حيث بلغت نسبة الفقد لميزانية العام المالي 2022/2023 نسبة 13.9 % مقارنة بنسبة مستهدف الفقد للعام السابق 15.5 %.

كما تمكنت الشركة من تحقيق الإستقرار للشبكة الكهربية والحفاظ على إستقرار التغذية الكهربية حيث قامت بخفض معدلات الأعطال في الشبكة الكهربية وبلغ إجمالي عدد أعطال شبكة الجهد المتوسط 357 عطل خلال العام المالي الحالي 2022/2023 مقابل 454 عطل خلال العام المالي السابق 2021/2022 .

و أوضح الفقي أثناء العرض بأنه لتحقيق إستقرار التغذية قامت الشركة بتنفيذ الخطة الإستثمارية بالجودة والكمية المطلوبة حيث تم تنفيذ الآتي :

· تنفيذ 3 موزع كامل جديد لمواجهة التوسع في طلب الطاقة الكهربية .

· تنفيذ 8 مغذيات جديدة لتدعيم موزعات الجهد المتوسط بإجمالي كابلات 48 كم .

· إضافة 33 محول توسع جديد بالشبكة مع عمل حركة تدوير وإحلال ل 120 محول .

· تنفيذ شبكة كابلات جهد متوسط بطول 153 كم وتنفيذ كابلات جهد منخفض أرضية بطول 48 كم وتنفيذ شبكة كابلات هوائية معزولة مطورة بطول 218 كم .

ونجحت الشركة في التوسع في ترشيد الطاقة حيث تمكنت من تركيب 13 مكثف جديد بالشبكة الكهربية لتصل إجمالي القدرة المركبة بالشبكة إلى 521.3 ميجا فار لتصل نسبتها من الحمل الأقصى إلى 33.3 % , وبلغ معامل القدرة 95% كافضل معامل قدرة يمكن تحقيقه بالشبكة الكهربية .

هذا وقد وعملت الشركة على تحقيق مستهدفات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة تماشياً مع سياسات الدولة وتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تم إنشاء العديد من المحطات الشمسية وتقديم الدعم الفني للشركات الراغبة في إنشاء محطات شمسية وبلغت إجمالي قدرات المحطات الشمسية المركبة 5.65 ميجاوات بطاقة منتجة قدرها 9270.71 ميجا وات ساعة .

كما استعرض الفقي ما تم تحقيقه من إنجازات في تنفيذ مشروع مركز تحكم شرق الجديد خلال العام المنصرم حيث تم الإنتهاء من جميع أعمال التركيبات بمركز التحكم الجديد والتشغيل لنظام SCADA والإنتهاء من تركيب جميع أجهزة الإتصالات وتركيبات التحكم عن بعد ب 30 موزع و 10 محطات محولات وإتمام تركيب وتشغيل اللوحات الحلقية الذكية ب 300 لوحة حلقية طبقاً لمستهدف المشروع وأجهزة تحديد مسار الأعطال وإتمام أعمال التشغيل التجريبي للموزع .

كما تم إستعراض ما تم تحقيقه بمشروع مركز تحكم غرب وإستعراض الهدف من المشروع الذي سيساعد في تحسين كفاءة الطاقة وإستمرارية التغذية الكهربية للمشتركين في غرب الإسكندرية وأنه تم خلال العام إتمام أعمال المناقصة وإتمام الدراسات والمواصفات والإسناد للشركة المنفذة وإتمام أعمال المسح على الطبيعة والبدء في إنشاءات المركز بمدينة برج العرب .

وتماشياً مع سياسة التطوير والتحديث وتكنولوجيا المعلومات فقد نجحت الشركة في إنشاء مركز البيانات الرئيسي بالديوان العام طبقاً لأحدث التكنولوجيا العالمية , وتحديث خطوط نقل البيانات ومضاعفة سرعتها , وإستحداث أكثر من وسيلة للسداد الإليكتروني وإستخدام أجهزة الـ POS والدفع بالسيارات المتنقلة لتيسير الوصول لكافة المشتركين .

كما استعرض إنجازات الشركة في المجال التجاري فعلى الرغم من إنخفاض الحمل الأقصى للشركة ليصل إلى 1562 ميجاوات مقابل 1611 ميجاوات خلال العام المنصرم إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق جميع المستهدفات التجارية من مبيعات الطاقة والتحصيل وضبط المخالفات والسرقات , وبالتالي زيادة إيرادات الشركة حيث بلغت إجمالي كمية الطاقة المباعة 8679.6 مليون كيلو وات ساعة بقيمة 9246.5 مليون جنيه مقابل كمية 8696.8 مليون كيلو وات ساعة بقيمة 9118.9 مليون جنيه للعام السابق .

كما برزت إنجازات الشركة في زيادة عدد المحاضر المحررة من شرطة الكهرباء ومن الضبطية القضائية للشركة حيث تم ضبط 326638 محضر بكمية قدرها 121 مليون كيلو وات ساعة وبالتالي تحقق خفض في نسبة الفقد الغير فني .

كما تمكنت الشركة من تحسين معدلات التحصيل لمستحقاتها حيث بلغت نسبة التحصيل للمنزلي والتجاري وقطاع الإستثمار وقطاع الأعمال والقطاع العام نسبة 100 % .

وأوضح الفقي ما تم تحقيقه من زيادة في نسبة الإصول لتصل إلى 36.2% وإرتفاع نسبة التغير في الإيرادات بنسبة 7.2% من إيرادات الشركة عن العام السابق