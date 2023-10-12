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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيئة قناة السويس توقع عقدا لصيانة كهرباء الأنفاق مع شنايدر إلكتريك

صدى البلد

وقعت هيئة قناة السويس عقد تنفيذ أعمال الصيانة لمنظومة الكهرباء والتحكم الآلي لأنفاق الهيئة (الإسماعيلية – بورسعيد – أحمد حمدي) مع شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، لتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والدورية والطارئة، لأنفاق هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الاستباقية وتوفير تقنيات التشخيص الاستباقي، كذلك أعمال الصيانة لمحولات الجهد المنخفض والجهد المتوسط ونظم (SCADA) لجمع ومراقبة البيانات والتحكم بها.

تم توقيع العقود بحضور كل من سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والمهندس سيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والدكتور حسن أحمد الفقي، مدير إدارة الأنفاق والكباري، والمهندس محمود أمين، رئيس المكتب الفني بإدارة الأنفاق والكباري، ممثلين عن هيئة قناة السويس. 

وتساهم خدمات شنايدر إلكتريك المتطورة في الحفاظ وحماية المعدات والمهمات واستمرار منظومة الطاقة الكهربية للعمل بكفاءة عالية داخل أنفاق هيئة قناة السويس، والتي تعد أحد أهم المرافق الحيوية التي توليها الدولة المصرية أهمية كبرى.

وقال الدكتور حسن أحمد الفقي، مدير إدارة الأنفاق والكباري بهيئة قناة السويس: “نحرص على التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الصيانة، لذلك نحن سعداء بالشراكة مع شنايدر إلكتريك لتنفيذ أعمال الصيانة لمنظومة الكهرباء والتحكم الآلي لأنفاق هيئة قناة السويس لما تتمتع به من خبرة واسعة في مجال الصيانة والتشغيل للبنية التحتية”.

وأضاف: "ونثق في قدراتها على تسخير جميع إمكانياتها من أجل الحفاظ على سلامة وكفاءة أنفاق الهيئة التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة سيناء".

من جانبه، قال سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: “نحن فخورون بالتعاون مع هيئة قناة السويس، ومواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في العديد من المشروعات الحيوية مثل، تطوير ورقمنة مراكز التحكم الآلي لوزارة الكهرباء، وتنفيذ مشروع مركز القيادة في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة البترول وهو تأكيد على إمكانيات شنايدر إلكتريك في تقديم خدمات الصيانة والتشغيل الشاملة للبنية التحتية الحيوية في مصر”.

وتابعت: "ونؤكد حرصنا على استمرارية عمل الأنفاق بأعلى مستويات الكفاءة والسلامة".

فيما قال المهندس سيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: “يمتلك فريق عمل شنايدر إلكتريك الخبرة والإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات الصيانة الشاملة التي تلبي احتياجات هيئة قناة السويس، لتجنب أية أعطال مفاجئة قد تؤثر في استدامة العمل داخل مرفق يعد أحد شرايين التنمية في مصر”.

 وأضافت: "تعتمد منظومة الكهرباء والتحكم الآلي لأنفاق هيئة قناة السويس على أحدث التقنيات، ونحن ملتزمون بتطبيق الصيانة الاستباقية وصيانة الشبكات الكهربائية في الأماكن البعيدة والتي يصعب الوصول إليها لضمان استمرارية عمل هذه المنظومة الحيوية".

ويضمن عقد الشراكة لهيئة قناة السويس الاستفادة من حلول شنايدر إلكتريك، الذكية والمتطورة في التعامل مع البنية التحتية ذات العمر الطويل والتي تصبح أكثر عرضة للأعطال وتتطلب المزيد من أعمال الصيانة.

وتسخر الشركة إمكانياتها الفنية لصيانة الشبكات الكهربائية في الأماكن البعيدة أو التي يصعب الوصول إليها.

كما ستوفر شنايدر إلكتريك العمالة الماهرة للقيام بأعمال الصيانة خاصة في وقت الأزمات بما يضمن تحسين كفاءة العمليات داخل مرفق أنفاق قناة السويس وتعزيز الاستدامة به، وذلك في إطار الالتزامات الست طويلة الأجل التي تبنتها الشركة لتحقيق التنمية المستدامة.

اعمال الصيانة إدارة الطاقة الاستدامة الدولة المصرية الحكومة التشخيص التحول الرقمي

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