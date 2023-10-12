تقترب شيفروليه كامارو من التقاعد، حيث ترسلها هينيسي بقوة من خلال تقديم ZL1 Exorcist Final Edition بقوة 1000 حصان، وتقوم الشركة بتصنيع 57 قطعة منها فقط.

تحقق هينيسي زيادة في إنتاج الطاقة من خلال استخدام محرك LT4 V8سعة 6.2 لتر وإضافة شاحن فائق أكبر، وتدفق هواء أعلى، ونظام وقود محدث بمضخة وحاقنات جديدة.

هينيسي كمارو تظهر لأول مرة بقوة 1000 حصان

يتلقى المحرك أيضًا رؤوس أسطوانات منقولة وأعمدة كامات جديدة. تعتبر الصمامات والينابيع والمثبتات والرافعات وأذرع الدفع مكونات محسنة. يتضمن الضبط الإضافي مبادلًا حراريًا أكبر، ورؤوسًا من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومحولات حفازة عالية التدفق.

كل هذا العمل يسمح للمحرك بإنتاج 1000 حصان و996 رطل قدم من عزم الدوران، وهي زيادة كبيرة عن المخزون البالغ 650 حصان و650 رطل قدم. يمكن أن تصل سرعة Exorcist Final Edition إلى 60 ميلاً في الساعة في 2.1 ثانية وتغطي ربع ميل في 9.57 ثانية. السرعة القصوى هي 217 ميلا في الساعة.

هينيسي كمارو تظهر لأول مرة بقوة 1000 حصان

تأتي التعديلات الخارجية الوحيدة من كامارو ZL1 القياسية على شكل رسومات للإصدار النهائي من الخارج. يتضمن ذلك خطوطًا على جانبي الجسم وشعارات دائرية خلف العجلات الأمامية.

في مارس، أعلنت شيفروليه أن عام 2024 سيكون العام الأخير لطراز كمارو الحالي. أوقفت الشركة أيضًا المحرك التوربيني رباعي الأسطوانات ومحرك LSلهذه الطرازات التي تم تشغيلها مؤخرًا. كان Riptide Blue و Nitro Metallic Yellow خيارين جديدين للألوان.

هينيسي كمارو تظهر لأول مرة بقوة 1000 حصان

قدمت شيفروليه أيضًا إصدار Collector's Edition، والذي يتضمن مجموعة محدودة من 350 وحدة لطراز ZL1. يتميز هذا الطراز بطلاء خارجي Panther Black Matte مع شريط أسود معدني ومساميك مكابح حمراء. كما تأتي مع ساعة Canfield Sportمن Shinola التي تحمل شعار Camaro على القرص.