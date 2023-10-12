عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هينيسي كمارو تظهر لأول مرة بقوة 1000 حصان

صدى البلد

تقترب شيفروليه كامارو من التقاعد، حيث ترسلها هينيسي بقوة من خلال تقديم ZL1 Exorcist Final Edition بقوة 1000 حصان، وتقوم الشركة بتصنيع 57 قطعة منها فقط.

 

تحقق هينيسي زيادة في إنتاج الطاقة من خلال استخدام محرك LT4 V8سعة 6.2 لتر وإضافة شاحن فائق أكبر، وتدفق هواء أعلى، ونظام وقود محدث بمضخة وحاقنات جديدة. 

هينيسي كمارو تظهر لأول مرة بقوة 1000 حصان

يتلقى المحرك أيضًا رؤوس أسطوانات منقولة وأعمدة كامات جديدة. تعتبر الصمامات والينابيع والمثبتات والرافعات وأذرع الدفع مكونات محسنة. يتضمن الضبط الإضافي مبادلًا حراريًا أكبر، ورؤوسًا من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومحولات حفازة عالية التدفق.

 

كل هذا العمل يسمح للمحرك بإنتاج 1000 حصان و996 رطل قدم من عزم الدوران، وهي زيادة كبيرة عن المخزون البالغ 650 حصان و650 رطل قدم. يمكن أن تصل سرعة Exorcist Final Edition إلى 60 ميلاً في الساعة في 2.1 ثانية وتغطي ربع ميل في 9.57 ثانية. السرعة القصوى هي 217 ميلا في الساعة.

هينيسي كمارو تظهر لأول مرة بقوة 1000 حصان

تأتي التعديلات الخارجية الوحيدة من كامارو ZL1 القياسية على شكل رسومات للإصدار النهائي من الخارج. يتضمن ذلك خطوطًا على جانبي الجسم وشعارات دائرية خلف العجلات الأمامية.

 

في مارس، أعلنت شيفروليه أن عام 2024 سيكون العام الأخير لطراز كمارو الحالي. أوقفت الشركة أيضًا المحرك التوربيني رباعي الأسطوانات ومحرك LSلهذه الطرازات التي تم تشغيلها مؤخرًا. كان Riptide Blue و Nitro Metallic Yellow خيارين جديدين للألوان.

هينيسي كمارو تظهر لأول مرة بقوة 1000 حصان

قدمت شيفروليه أيضًا إصدار Collector's Edition، والذي يتضمن مجموعة محدودة من 350 وحدة لطراز ZL1. يتميز هذا الطراز بطلاء خارجي Panther Black Matte مع شريط أسود معدني ومساميك مكابح حمراء. كما تأتي مع ساعة Canfield Sportمن Shinola التي تحمل شعار Camaro على القرص.

 

شيفروليه كامارو تينيسي Exorcist Final Camaro كمارو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

موضوعات متعلقة

أفضل سعر لـ شيفروليه لانوس في مصر

أهم أسباب نقص مياه الردياتير في محرك السيارة

تويوتا تطرح نماذج سيارات كهربائية جديدة في طوكيو

BMW تحقق رقما قياسيا جديدا في قطاع السيارات الكهربائية

بيجو وسيتروين.. أسعار 5 سيارات جديدة في مصر

سعر BMW X2 موديل 2023 الجديدة في مصر

فرصة.. فولكس فاجن تي روك بدون أوفر برايس

لفترة محدودة.. سكودا كاروك بخصم 70%

ترشيحاتنا

الهجوم مستمر.. المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة جديدة برشقة صاروخية

قرار قضائي ضد يوتيوبر متهم بسب وقذف الفنانة منى زكي

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

ناسا: عينة الكويكب بينو تحتوي على الماء والكربون

51 هجوما.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس الوزراء يتفقد منظومة العمل بشركة «فاليو» العالمية المتخصصة في تطوير تكنولوجيا السيارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

فيديوجراف| مهندس طوفان الأقصى.. من هو جلاد الاحتلال؟

كارثة جديدة تنتظر غزة.. ارتفاع عدد الشهداء وبيان عاجل من الصحة

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ