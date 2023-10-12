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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

31 شخصا جديدا.. الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 219 جنديا

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بنشر أسماء 31 قتيلا من بين صفوفة إضافيا إلى من قتلوا بنيران حركة المقاومة الفلسطينية حماس ليرتفع عدد قتلاه إلى 219 حتى الآن من أصل أكثر من 1200 قتيل في غلاف غزة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من الخميس، إنه شن هجومًا واسع النطاق على العديد من مراكز حركة حماس في قطاع غزة.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن طائرات الجيش الإسرائيلي واصلت غاراتها على مناطق مختلفة في القطاع.

وأفاد مراسل وكالة أنباء العالم العربي بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت محيط مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة.

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