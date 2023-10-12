رسالة رومانسية من رامي جمال لزوجته في عيد ميلادها.. شاهد

احتفل الفنان رامي جمال، بعيد ميلاد زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: “كل سنة وانتي طيبة وجدعة ومنورة حياتي عيد ميلاد سعيد يا روحي وعيد جواز جميل زي قلبك”.

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد والمفترض أن يخوض به المنافسة خلال فصل الشتاء القادم.



رامي أعلن عن استعداده لطرح أغنية جيت متأخر ليفتتح بها الموسم الجديد، مشيرا أنها من أفضل الأغاني التى سجلها مؤخرا.



ونشر جمال على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام البوستر الدعائى للأغنية وعلق عليها قائلا: تعالو نتفق اتفاق الناس اللي بتحب اول البوم والبوم فتره مش سهله العشر اغاني اللي جايين في الشتا دول عشانكم.