(الجمهورية): الاتصالات والمباحثات المصرية لم تنقطع على جميع المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي

أكدت صحيفة (الجمهورية)، أن الاتصالات والمباحثات المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، لم تنقطع منذ بدء العدوان على القطاع، حيث تواصل مصر، على جميع المستويات، جهودها الحثيثة لوقف هذا العدوان، الذي خلف أكثر من ألف شهيد و5 آلاف مصاب حتى الآن، فضلاً عن تدمير البنية التحتية والمرافق العامة.



ونوهت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/، تحت عنوان (جهود مصرية.. لوقف العدوان) - بتوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، على أهمية تحقيق التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.



وذكرت الصحيفة أن تحذير الرئيس السيسي من العواقب الخطيرة أمنياً وإنسانياً للنزاع الجاري؛ جاء لتؤكد حرص القيادة المصرية على وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم والحيلولة دون تدهور الأوضاع الانسانية في القطاع.



وشددت الصحيفة على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة ومفصلية في تاريخ الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ تتطلب من جميع الدول العربية والإسلامية تقديم يد العون ومساندة القيادة الفلسطينية؛ لتخطى هذه الأزمة؛ لتبقى فلسطين أبية حية آمنة إلى أبد الدهر؛ وليحفظ الله مصر وجميع الشعوب العربية.