عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: غزة قد تشهد انتشارا للأوبئة وكارثة بيئية قادمة

صدى البلد

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ، اليوم الخميس، إن غزة قد تشهد انتشارا للأوبئة وكارثة بيئية تمتد لخارج القطاع.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم ، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 1200 شهيدا.


كما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق، من أن الخدمات الصحية دخلت "مرحلة حرجة"، وأن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.
 

ومن جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ، اليوم، حصيلة  هجوم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" حوالي 1300 إسرائيلي قضي عليهم في الهجوم.

ارتفاع عدد ضحايا البث الإسرائيلية إسرائيلية الخدمات الصحية الصحة الفلسطينية هيئة البث الإسرائيلية حركة المقاومة الفلسطينية حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم البري على قطاع غزة

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

موضوعات متعلقة

المقاومة الفلسطينية تعلن مسؤوليتها عن قصف تل أبيب

دوي صفارات الإنذار وسط إسرائيل

الاحتلال يعلن وصول حصيلة هجوم المقاومة الفلسطينية لـ1300 إسرائيلي

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في حملات واسعة بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته على حاجزي الحمر وتياسير بالأغوار الشمالية

استشهاد 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل شمال غزة

في أول اتصال هاتفي.. الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي يبحثان الأزمة الفلسطينية

بعد القصف الثلاثي .. دفاع الاحتلال : لم نرَ هذه الأحداث منذ 1948

ترشيحاتنا

للمطلقات| غرامة كبرى تنتظر الزوج المتهرب من سداد النفقة.. تفاصيل

وزير الآثار يترأس الاجتماع الأول للجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر

إيلي كوهين لـ بلينكن: لن ننسي دعمكم لنا في أسوأ أيامنا

مدبولي: الدولة تشجع القطاع الخاص ليتولى الدور الريادي في المجتمع

المستشار الألماني: نتواصل مع الرئيس السيسي لبحث تطورات غزة

4 أهداف .. ماذا يحتاج منتخب مصر من معسكر أكتوبر بالإمارات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ