الصحة الفلسطينية: غزة قد تشهد انتشارا للأوبئة وكارثة بيئية قادمة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ، اليوم الخميس، إن غزة قد تشهد انتشارا للأوبئة وكارثة بيئية تمتد لخارج القطاع.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم ، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 1200 شهيدا.



كما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق، من أن الخدمات الصحية دخلت "مرحلة حرجة"، وأن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.



ومن جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ، اليوم، حصيلة هجوم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" حوالي 1300 إسرائيلي قضي عليهم في الهجوم.