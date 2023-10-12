سيواجه مصر اليوم.. من هو الإسرائيلي أفرام جرانت مدرب زامبيا؟

مباراة مصر وزامبيا.. يواجه منتخب مصر نظيره الزامبي، وديا، على استاد هزاع بن زايد في الإمارات، حيث يدخل المنتخب الأفريقي اللقاء بقيادة مدربهم الإسرائيلي المثير للجدل أفرام جرانت.. فمن هو؟.

يذكر أن معسكر منتخب مصر انطلق مؤخرا، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في مدينة العين بحضور أغلب عناصر الفراعنة واكتمل قوام المنتخب بانضمام محمد صلاح.

موعد مباراة مصر وزامبيا

تأتي مباراة مصر وزامبيا ضمن استعدادات المنتخبين لانطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في أفريقيا وكذلك نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بشهر يناير المقبل.

وتنطلق مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، حيث ستنقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة مصر وزامبيا الودية.

من هو مدرب زامبيا؟

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم، في شهر ديسمبر الماضي، عن تعيين الإسرائيلي أفرام جرانت مدرب تشيلسي وويستهام الإنجليزيين السابق مدربا لمنتخب بلاده الأول لكرة القدم لمدة عامين.

نجح جرانت في اختباره الأول مع زامبيا، بقيادة المنتخب لنهائيات أمم أفريقيا، والذي كان الهدف الأساسي للمسؤولين في زامبيا وقت توقيع العقد معه.

يذكر أن منتخب زامبيا تأهل إلى كأس الأمم الأفريقية المقبلة للمرة الأولى منذ ثماني سنوات بعد غيابه عن النسخ الثلاث السابقة للمسابقة الأولى للمنتخبات في القارة السمراء.

يبلغ أفرام جرانت حاليا من العمر 68 عاما، حيث سبق وتولى تدريب منتخب غانا، حيث قاد «البلاك ستارز» إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2015 وخسر أمام ساحل العاج بركلات الجزاء، ثم إلى المركز الرابع في نسخة 2017.

وخلال توليه تدريب فريق ويستهام، رفعت جماهير النادي علم إسرائيل وكتبت عليه «جرانت أوت»، مطالبين برحيله بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية وبعدها رحل بالفعل عن تدريب الفريق.

ماذا قال مدرب زامبيا عن مصر؟

في تصريحاته عن مباراة اليوم، شدد الإٍسرائيلي أفرام جرانت، المدير الفني لمنتخب زامبيا الأول لكرة القدم، على أهمية وقوة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام منتخب مصر.

وقال أفرام جرانت، في تصريحات نقلتها صحيفة «زد سبورت زامبيا»، أن المواجهة مع مصر تجربة ودية قوية وستكون هذه المباراة وبعدها مباراة أوغندا الودية أيضًا فرصة من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق تصفيات كأس العالم في الشهر المقبل».

وأضاف جرانت: «المباراة مع مصر ستكون مفيدة لنا قبل مباراة الكونغو على ملعبنا يوم 13 نوفمبر المقبل، وبعدها سنخرج لملاقاة النيجر على ملعبه يوم 18 من الشهر نفسه ونحن جاهزون وكافة العناصر المختارة ثقتي فيهم كبيرة».

مباراة مصر وزامبيا ستكون مهمة أيضا للمدرب أفرام جرانت لتقييم نجومه قبل تصفيات كأس العالم في نوفمبر وبطولة كأس الأمم الأفريقية العام المقبل في كوت ديفوار، وفقا لصحيفة «زامبيا سبورت».