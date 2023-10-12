نزوح الآلاف وتلوث المياه.. بيان عاجل من الأونروا بشأن الأوضاع في غزة

أعلنت وكالة الأونروا التابعة لـ الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد النازحين في قطاع غزة إلى 340 ألفا بينهم نحو 220 ألفا يحتمون بمدارس الوكالة.

وقالت الأونروا في بيان لها، إن هناك أزمة مياه تلوح بالأفق في قطاع غزة نتيجة تضرر البنية التحتية ونقص الكهرباء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، لافته إلى أنه تم تشكيل فريق عمل طارئا لاستكشاف حلول لأزمة مياه الشرب في غزة.

كما أعلنت وكالة الأونروا، أن هناك 8 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة للوكالة في قطاع غزة قادرة على تقديم خدمات طبية أساسية.

وأشارت الأونروا، إلى أنه تم مقتل 3 من موظفين الوكالة في آخر 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع الإجمالي إلى 12 قتيلا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 1200 شهيدا.

كما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق، من أن الخدمات الصحية دخلت "مرحلة حرجة"، وأن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.