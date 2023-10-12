تعاون بين مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة وجمعية عطاء السماء لدعم السيدات المعيلات

احتفلت مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة وجمعية عطاء السماء للتنمية الشاملة ورعاية مرضى السرطان وأسرهم يوم الثلاثاء، الموافق 10-أكتوبر-2023، بإطلاق أول يوم تدريب لمجموعة من (10) سيدات معيلات بورشة الخياطة وفقا لبروتوكول التعاون بين الطرفين.

وشهد الحفل سعادة غامرة من المتدربات حيث رفعن شعار "إبرة وخيط تعمر بيت" تعبيرا عما تمثله تلك الورشة من بداية طريق من الأمل والرزق الذي يعينهن على الاعتماد على أنفسهن.

وكان أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة (ذراع البورصة المصرية المجتمعي) وقعا مع سحر فودة رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء السماء للتنمية الشاملة ورعاية مرضى السرطان وأسرهم، يوم الأحد الموافق 17-سبتمبر-2023، بروتوكول تعاون بين الجانبين بهدف إنشاء وتجهيز مشغل متكامل للخياطة، وتدريب 60 سيدة معيلة من ذوات الاحتياجات الخاصة (محاربات السرطان والأرامل والمطلقات) في مجالات تصميم وتفصيل وحياكة وتطريز الملابس. وسيتم تنفيذ البروتوكول خلال سنة ميلادية على مرحلتين تبدأ أولاهما في أكتوبر الحالي وتستمر لمدة ستة أشهر.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة في مساعدة وتمكين السيدات المعيلات من التغلب على التحديات وتحويلهن إلى عناصر منتجة بما يعمل على إندماجهن في المجتمع بشكل إيجابي.

وقال أحمد الشيخ - رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة: "يمثل هذا البروتوكول خطوة هامة ضمن استراتيجية مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة التي تهدف إلى التعاون مع مؤسسات التنمية الناجحة التي تشاركنا الرؤية في دعم العمل المجتمعي ومد يد العون إلى كافة فئات المجتمع".

وأضاف الشيخ: "نهدف إلى دعم السيدات المعيلات بشكل بناء ومستدام عن طريق إكسابهن المهارات اللازمة لخلق قيمة مضافة داخل مجتمعاتهن بما يمكنهن من التغلب على تحديات الحياة". وأعرب عن بهجته لرؤية السعادة البادية على وجوه المتدربات لما تمثله هذه الورشة من بارقة نور وأمل لفتح باب رزق يعينهن على الحياة الكريمة.

في حين صرحت سحر فودة - رئيس جمعية عطاء السماء: إن استراتيجية الجمعية قائمة على دعم مُحاربات مرض السرطان ودعمهن بالأمل للتغلب على الألم. وأضافت: نعمل على تشجيع المتدربات للإكتفاء ذاتيا وأيضا تحويلهن إلى مصدر إلهام للآخرين.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة هي مؤسسة مصرية تم إنشاؤها عام 2017 بهدف تطوير وتمكين كافة فئات المجتمع المصري من الحياة الكريمة وذلك من خلال المساهمة المدروسة في مجالات الصحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتكافل الاجتماعي، وسائر مناحي الحياة. وفى هذا الإطار تسعى مؤسسة البورصة المصرية لتفعيل شراكات حقيقية مع المؤسسات والجمعيات الجادة العاملة في ذات المجالات المشار إليها لتحقيق أهدافها.

كما تجدر الإشارة إلى أن جمعية "عطاء السماء للتنمية الشاملة ورعاية مرضى السرطان وأسرهم" تهدف إلى السعي لتحقيق حقوق متكافئة، وتعميق السعادة وتمكين الخدمات المجتمعية المرتكزة على معايير العدالة الاجتماعية النافذة والتنمية المستدامة لكافة شرائح المجتمع وصولاً للتنمية المجتمعية الشاملة، وذلك عبر تقديم خدمات متطورة لكافة شرائح المجتمع. وتستثمر مواردها وطاقاتها في بيئة إيجابية لتمكين المجتمع تعليمياً ووظيفياً واجتماعيا بما يُناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم، كما تساهم في زيادة تفعيل أدوار المجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

ولجمعية عطاء السماء خبرة طويلة في إدارة المشروعات التنموية ومنها "برنامج حلم حياة" الذي يهدف إلى تقديم الرعاية الشاملة لمرضى السرطان وأسرهم بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج التمكين الاقتصادي الذي يقوم على تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل للسيدات المعيلات ومحاربات السرطان من خلال العديد من الأنشطة والمشروعات، ومنها: مشروع صاحبة السعادة - "مشغل خياطة" - الذي يهدف الى توفير فرص عمل للسيدات المعيلات عن طريق تعلم فنون التفصيل وتشارك الجمعية بخبرتها الطويلة في تنفيذ المشروع وإدارته وتوفير المقر والأدوات اللازمة.

كما تعمل الجمعية على التكامل بين هذه المشاريع والمبادرات المنفذة من خلالها وتحقيق الاستفادة للفئات المستهدفة كالمحاربات والسيدات المعيلات المطلقات والأرامل .