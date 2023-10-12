مدبولي: الدولة تشجع القطاع الخاص ليتولي الدور الريادي في المجتمع

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده في أحد المشروعات السكنية القائمة عن شراكة بين الدولة واحد اكبر المطورين العقاريين في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن هذه المشروعات بها جميع الخدمات التي يحتاجها السكان .



وأضاف مدبولي خلال مؤتمر أن المشروع يضم عدد من المدارس و الجامعات والاندية لافتا انها مدينة ذكية وبها مجمع رياضي كبير مرتبط بمدرسة تعليمية لاكتشاف المواهب من الأطفال للمصريين لكرة القدم وتأهلهم وإرسالهم للاحتراف عالميا، مشيرا إلي أن هذه التجربة يحلم بها جميع اللاعبين لاعادة تجربة محمد صلاح .



واشار إلى أن هذا المشروع قائم علي فكرة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص مشيرا الي انه دور الدولة حاليا تشجيع القطاع الخاص لياخذ الدور الريادي في المجتمع المصري .

واشار الي انه افتتح امس مشروع صحي يديره القطاع الخاص في الاسكندرية مشيرا الي انه سوف يتفقد عدد من المشروعات بعد قليل تابع لوزارة الاتصالات ويوم السبت المقبل سيتفقد عدد من المشروعات الصناعية.