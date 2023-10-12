الجامعات في إسرائيل تعلن تأجيل افتتاح السنة الدراسية حتى 5 نوفمبر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، إن الجامعات في تل أبيب أعلنت تأجيل افتتاح السنة الدراسية إلى 5 نوفمبر المقبل، بسبب الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.

ومنذ وقت قليل، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نقلا عن قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال، إن المستوطنين في "غلاف غزة" يعيشون صدمة كبيرة.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن المستوطنين فقدوا ثقتهم بالجيش، خاصة بعد توغل المقاومة الفلسطينية داخل المستوطنات.

ومنذ وقت قليل، قال الجيش الإسرائيلي، إنه وصلته استخبارات قبل ساعات من هجوم حماس لكنه لم يتوقعه بهذا الحجم.

كما أقر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بفشله في قراءة إشارات حول هجوم المقاومة وحجمه. ووصف الهجوم بأنه "مباغت".