منال جمال: الدولة مهتمة بتمكين الشباب اقتصاديا وإحياء الحرف اليدوية| فيديو

قالت منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية مهتمة بتمكين الشباب اقتصاديا، وإحياء الحرف اليدوية في جميع المحافظات.

الوزارة تساعد الشباب على تسويق منتجاتهم من خلال معارض مراكز الشباب

وأضافت منال جمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن معرض "تراثنا" حالياً في دورته الخامسة، مؤكدة أنه يتم تعليم الشباب الحرف اليدوية في مراكز الشباب.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تساعد الشباب على تسويق منتجاتهم من خلال معارض مراكز الشباب، ومن خلال معرض"بيزنس يا شباب"، و من خلال معرض "تراثنا".