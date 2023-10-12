الأمن يداهم مطعم بدون ترخيص بالقاهرة بداخله 800 كيلو مأكولات مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن محل مأكولات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المحل بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كمية كبيرة من الدواجن المذبوحة خارج المجازر لطرحها بالمحل عمله فضلاً عن كونها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المحل على قرابة ٨٠٠ كيلو "دواجن - شاورما –كفته" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.