التصريح بدفن جثة شخص صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر اصطدام سيارة به دائرة قسم العبور وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.



لقى شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة ملاكى به أثناء عبوره الطريق الرئيسى بالحى التاسع بمدينة العبور تم اخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من ضبط السيارة المتسببة بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ باصطدام سيارة ملاكى بشخص أثناء عبوره الطريق الرئيسى بالحى التاسع بمدينة العبور.



وعلى الفور انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص إثر إصابته بكدمات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ جراء اصطدام سيارة ملاكى به أثناء عبوره الطريق الرئيسى بالحى التاسع بمدينة العبوروجرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من ضبط السيارة المتسببة بالحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.