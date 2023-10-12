الاحتلال يقصف برجا سكنيا شمال غرب قطاع غزة

قامت طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الخميس، بقصف برج سكني في منطقة أبراج المخابرات، شمال غرب مدينة غزة، وسوّته بالأرض.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا"، إن طائرات الاحتلال أطلقت 4 صواريخ على البرج المكون من 11 طابقاً، ويضم 44 شقة سكنية ودمرته بشكل كامل وسوّته بالأرض، وألحقت أضرارا جسيمة في الأبراج المجاورة له.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 1200 شهيد.

كما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق، من أن الخدمات الصحية دخلت "مرحلة حرجة"، وأن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.