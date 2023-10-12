السجن المشدد 6 سنوات لـ شخصين يتاجران في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، شخصين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة لكل منهما 100 ألف جنيه لاتجارهما في المواد المخدرة بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن سعيد داود، نائب رئيس المحكمة، وأسامة عبد الهادي عبد الرحمن، عضو المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 5452 لسنة 2023 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات للنقيب رامي حبيب رزق، معاون مباحث مركز شرطة أبنوب، بحيازة المتهمين "إسلام. أ. م" و"أحمد. ش. م" مواد مخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائهما بمركز أبنوب.

وبتقنين الإجراءات، قاد النقيب رامي حبيب رزق، معاون مباحث مركز شرطة أبنوب، قوة من الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمين بأحد الشوارع الجانبية بمدينة أبنوب، وتمكنت القوة من ضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 41 أمبولا بلاستيكيا شفاف اللون بداخلها مادة الهيروين المخدر، كما عثر بحوزتهما على 34 قطعة من جوهر الحشيش المخدر.

وبمواجهتهما بما أسفر عن التفتيش، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.