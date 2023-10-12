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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استقبال المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم لإستيفاء مسوغات التعاقد الأحد بالجيزة

تعليم الجيزة
تعليم الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم على موقع المديرية يوم السبت القادم الموافق 2023/10/14 بالاسم والرقم القومي.

وكشفت المديرية، إلى أن النتائج سوف تعلن بالإدارات التعليمية المختلفة يوم الأحد الموافق 2023/10/15، طبقا لمحل السكن ومن واقع بطاقة الرقم القومي، لإستيفاء مسوغات التعاقد.

وأكدت مديرية تعليم الجيزة، أن الإدارات التعليمية ستبدأ من الأحد القادم، إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد لتسليمهم العمل فى المدارس.

حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان أسماء المعلمين الجدد للتعاقد معهم بشكل سريع لسد العجز فى المعلمين بالمدارس.

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