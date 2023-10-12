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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. معلمون يربطون «الكرافتة» لطلاب الثانوي في فناء مدرسة فندقية بأسوان

معلمون يربطون الكرافتة
معلمون يربطون الكرافتة لطلاب ثانوي في فناء المدرسة

شهدت مدرسة أسوان الثانوية الفندقية المتقدمة، اليوم الخميس، مشهدا غريبا وغير معتاد، حيث قام معلمو المدرسة بربط “الكرافتة” لكل طالب بأيديهم في فناء المدرسة.

وقالت إدارة المدرسة إن المعلمين استهدفوا بذلك تعليم وتدريب طلاب المدرسة كيفية ارتداء الكرافتة للظهور بشكل مشرف. 

على جانب آخر، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القيادة السياسية تضع إصلاح التعليم على رأس أولوياتها، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التربية والتعليم على أن يعتمد نظام التعليم المطور في مصر على أن يكون المعلم مرشدًا وموجهًا، ومساعدة الطالب على إنتاج المعلومات، وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية في المستقبل، ومواكبة الثورات الصناعية والتحول الرقمي والتكيف مع التغيرات السريعة.

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تجديد الثقة في جميع مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا رسميا باستمرار جميع مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات في نفس أماكنهم لمدة سنة أخرى.

معلمون يربطون الكرافتة لطلاب ثانوي في فناء المدرسة
معلمون يربطون الكرافتة لطلاب ثانوي في فناء المدرسة
معلمون يربطون الكرافتة لطلاب ثانوي في فناء المدرسة
معلمون يربطون الكرافتة لطلاب ثانوي في فناء المدرسة
معلمون يربطون الكرافتة لطلاب ثانوي في فناء المدرسة
معلمون يربطون الكرافتة لطلاب ثانوي في فناء المدرسة
معلمون يربطون الكرافتة لطلاب ثانوي في فناء المدرسة
معلمون يربطون الكرافتة لطلاب ثانوي في فناء المدرسة
معلمون يربطون الكرافتة لطلاب ثانوي في فناء المدرسة
معلمون يربطون الكرافتة لطلاب ثانوي في فناء المدرسة

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