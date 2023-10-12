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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سجون الأحتلال تقطع المياة والكهرباء عن المعتقلين الفلسطينين

صدى البلد

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان اليوم الخميس، من التصعيد الخطير الذي تشهده السجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يجعل من حياة المعتقلين الفلسطينين في خطر وتهديد حقيقي.

وقالت  الهيئة، أن إقدام إدارة سجن النقب على قطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ الساعة الثانية من ظهر أمس وحتى هذه اللحظة، بمثابة خطوة انتقام مقلقة، إذ لا يُعقل أن يُترك ما يقارب ألف معتقل بلا ماء لكل هذه الساعات، والتي تتجاوز حدود المنطق.

وطالبت الهيئة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة، وأن يتم التوجه فوراً إلى سجن النقب، وإجبار إدارة السجن على إعادة الماء والكهرباء لكل الأقسام، وأن تتعهد بعدم تكرار هذه الممارسات الانتقامية التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

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