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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"قومي المرأة" بأسوان: تنفيذ 8 آلاف زيارة منزلية ضمن حملة "بلدي أمانة"

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة"

قالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان الدكتورة هدى مصطفى، إنه تم تنظيم 8 آلاف و250 زيارة منزلية استهدفت توعية 49 ألفا و419 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزي "إدفو" و"كوم أمبو"، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة".

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى - في تصريح اليوم /الخميس/ - أن الفعاليات التي يتم تنظيمها برعاية المحافظ أشرف عطية، تستهدف نشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بالإضافة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وأيضاً شرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة، فضلاً عن رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع. 


وأشارت إلى أن حملة "بلدي أمانة" يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة "سفيرات المحبة والسلام".


وعلى صعيد آخر.. كلف محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد ياسر عبد الشافي بعقد اجتماع تنسيقي لاستعراض الموقف التنفيذي والتعرف على سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية والتي تم المرور عليها ميدانياً بمركزي "إدفو" و"كوم أمبو" وتضم المجمعات الخدمية بالكاجوج وسلوا بحري والطوناب، وأيضاً الرديسية بحري، بالإضافة إلى تذليل المعوقات مع وضع الحلول المناسبة والتشديد على مواصلة التعاون والتنسيق العرضي بين جميع الجهات المعنية من أجل دفع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات. 


وشدد السكرتير العام المساعد - خلال الاجتماع - على ضرورة الالتزام بتعليمات المحافظ لرفع معدلات الإنجاز وعدم السماح بأي تهاون أو تقصير في نسب التنفيذ مع استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولاً بأول، بالإضافة إلى الاهتمام بإعادة الشئ لأصله بمختلف مواقع العمل مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وإنارة وتشجير محيط المشروعات التي تم الانتهاء منها.

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