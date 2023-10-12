برلماني يهاجم الاتحاد الأوروبى ويصف موقفه من القضية الفلسطينية بـ«المخزى» ويطالب بمقاطعته

شن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، هجوما على الاتحاد الأوروبى بسبب موقفه السلبى والمخزى بشأن ما يحدث من انتهاكات واضحة وصارخة لمواثيق حقوق الإنسان، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.

تراقب حقوق الإنسان فى الدول

وتساءل «عبد القادر»، مستنكرا: «أين بيانات الاتحاد الأوروبى اللاذعة التى تراقب حقوق الإنسان فى الدول، وتتابعها، وتقيمها؟»، لافتا إلى أن ما يحدث هو خير دليل على أن الاتحاد الاوروبى موجه وينفذ أجندة لا يخرج عنها.

وأكد أنه يجب على العالم أن يدرك حقيقة هذا الكيان الزائف الذى تستند بياناته على الأكاذيب، والشائعات التى يسعى بها لضرب استقرار الدول وتنفيذ أجندة بعينها تخدم مصالح دول أخرى تريد أن تسيطر وتهيمن على مقدرات الشعوب، والأوطان، بل وتمنح نفسها الحق فى السيطرة على مقدرات الدول والاستيلاء على حقوق الشعوب، بطرق غير مشروعة.

وطالب «عبد القادر»، المجتمع الدولي بمقاطعة هذا الكيان الزائف، بعد أن كشف النقاب عن خداعه للعالم أجمع، وبدا واضحا للجميع أن بياناته موجهة، وانتقاداته زائفة، وتقييماته غير سوية، وأن ما يصدره لدول العالم والمجتمع الدولي أنه من أكبر المؤسسات التي يعتمد على تقييمها ورصدها للأحداث بشفافية، أصبح أكذوبة كبيرة صدقها الجميع واعتمد عليها.

وقال إن هذا الكيان الذي غير مصير دول وأطاح بأخرى، وعزز موقف دول لم تصبو لما وصلت إليه بجهدها، بل ساعدتها أيادي التخريب داخل هذا الكيان الذي ينفذ أجندة غربية غير سوية.