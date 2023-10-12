الحركة المدنية تؤيد مسار الدولة المصرية في القضية الفلسطينية و تطلق حملة تبرعات

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمر شعبي لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بمقر حزب المحافظين مساء امس الاربعاء حيث وجه رؤساء احزاب الحركة المدنية والمشاركون تحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة في مواجهة العدوان الصهيوني. كما اكد المتحدثون ان ما يقوم به الشعب الفلسطيني البطل هو حق قانوني وشرعي وانساني في مقاومة احتلال أرضه.



كما اكد المشاركون من رؤساء احزاب الحركة والضيوف علي ان المؤتمر يحتفي بما انجزته المقاومة والتي تحققت يوم السابع من اكتوبر٢٠٢٣، وهو امتداد لنصر عظيم للشعب المصري والعربي حدث في السادس من اكتوبر ١٩٧٣. واكد الحضور علي أن مصر طرف في الصراع العربي الصهيوني وشركاء اصليين في مقاومة الكيان الصهيوني.



وأعلنت الحركة عن مجموعة من المطالب والاقتراحات الداعمة للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية:



اولا: تنظم الحركة المدنية الديمقراطية حملة شعبية لجمع الغذاء والدواء في جميع مقرات أحزاب الحركة المدنية، وسيتم توصيل المساعدات عبر معبر رفح من خلال قوافل شعبية تنظمها الحركة المدنية بالتنسيق مع السلطات المعنية.



ثانيا: تطالب الحركة المدنية الديمقراطية أحزابها والشعب المصري بالتبرع علي حساب الهلال الأحمر لحساب الشعب الفلسطيني.



ثالثا: تدعم الحركة المدنية الديمقراطية قرارات الدولة المصرية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وتدين بكل قوة قيام جيش الاحتلال بضرب معبر رفح الفلسطيني.



رابعا: ستعقد الحركة المدنية مؤتمر وطني مع باقي الأحزاب والجمعيات والمؤسسات لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة.



خامسا: نطالب بطرد سفير الكيان الصهيوني من مصر وسحب السفير المصري من تل ابيب .

سادسا: كما ستتقدم الحركة المدنية بطلب لوزارة الداخلية لتنظيم تجمع سلمي في المكان الذي تحدده الجهات المعنية لدعم الشعب الفلسطيني.