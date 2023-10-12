توفير عقود عمل لشباب من ذوي الهمم ببورسعيد

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد 20 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتوفير فرص عمل لهم، في شركة سي أر إس جارمنت دنيم للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار.

وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونا في إطار خطة التفتيش على جميع المنشآت وتنفيذ أحكام القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال الأجهزة التابعة للمديرية.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاته لرعاية وحماية وتشغيل الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم لدمجهم في سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم والمشاركة في عمليات التنمية.



وأوضح مدير مديرية العمل ببورسعيد عبد الونيس عبد الله - في تقريرٍ للوزارة - أنه جرى تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل والتوقيع عليها من خلال المديرية، وكذلك استمارة 1 تأمينات، مع مراعاة أن الوظائف المتاحة تتناسب مع الأشخاص ذوي الهمم والحالة الصحية لكل منهم، لدمجهم في سوق العمل من خلال توجيههم وإرشادهم لتلك الفرص ومتابعتهم عن طريق أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل بعد استلامهم لتلك الفرص.

وأكد،على استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل بتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم داخل أماكن العمل.