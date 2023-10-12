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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: حوسبة 100 مكتب تفتيش وتطوير آلياتها بالإسكندرية

صدى البلد

تابعت الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل ، منظومة حوسبة التفتيش بمديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، والتى أنشأتها الوزارة لحوكمة أعمال التفتيش الميداني وتسهيل مهام المفتشين وإحكام الرقابة على المنشآت الموجودة داخل المحافظات، ومساعدة أصحاب الأعمال لاستكمال الإجراءات التى تحقق الحماية للعامل والمنشأة. 

يأتي ذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية فى إطار المشروع المشترك "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية"،يأتى ذلك فى إطار خطة المتابعة الميدانية التى تقوم بها الإدارة العامة فى المحافظات.                                                                     

يأتي  ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل فى الاجهزة التابعة للمديريات وربطها بمنظومة التحول الرقمى التى تبتها الوزارة فى جميع أعمالها ، وتذليل المشكلات والعقبات أمام سير عمل تلك المنظومة لإحكام الرقابة على المنشآت وتسهيل مهام عمل المفتشين وحوكمة عمليات التفتيش فى مجالات العمل والسلامة والصحة المهنية .

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لتفتيش العمل برئاسة السيد الشرقاوى بدأت فى تنفيذ خطة متابعة ميدانية لجميع مديريات العمل بالمحافظات ، لمتابعة تشغيل منظومة حوسبة التفتيش ، والتى تم خلالها الانتهاء من حوسبة  100  مكتب من مكاتب التفتيش، وإعداد " قوائم مراجعة " لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل، وتدريب المفتشين على استخدام أجهزة التابلت وقوائم المراجعة  ، وذلك للتحول إلى التفتيش الإلكتروني من خلال جهاز تابلت ، وقائمة مراجعة إلكترونية ، وموافاة المنشأة وجهة الإدارة بنتيجة التفتيش. 

وأشار إلى أنه خلال متابعة مديرية العمل بالإسكندرية جرى تنظيم لقاء بالتنسيق مع مسؤول الحاسب الآلي ؛ بحضور ممثلى منظمة العمل الدولية ، ومفتشي العمل التابعين للمديرية حيث جرى الاستماع إلى المشكلات والعقبات امام عمل المنظومة والتحديات التى تواجه المفتشين على ارض الواقع ووضع حلول لمواجهتها وتلافى أى أخطاء يمكن ان تحدث خلال مهام العمل الدورى ، كما حضرت اللقاء مى مجدى بالإدارة العامة لتفتيش العمل.

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IMG-20231012-WA0208
IMG-20231012-WA0208

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