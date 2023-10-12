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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يؤكد ضرورة التنسيق المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

رئيس مدينة سفاجا
رئيس مدينة سفاجا ياسر شعبان

وجه رئيس مدينة سفاجا ياسر شعبان، بضرورة التنسيق والتكاتف بين الجميع لمجابهة ومواجهة الأزمات بصفة عامة والأمطار والسيول بصفة خاصة، واستخدام الإمكانات من معدات وأطقم فنية للاستفادة المثلى لمواجهة المخاطر مع ضرورة مراجعة جاهزية المعدات المشاركة بخطة مجابهة الأزمات لتكون جاهزة دائما للدفع بها عند الطلب.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس مدينة سفاجا مع جميع الجهات المعنية اليوم، الخميس، خطط مواجهة ومجابهة الأزمات والكوارث بصفة عامة ومخاطر الأمطار والسيول بصفة خاصة.


وأوضح رئيس المدينة أنه تم عرض الخطة العامة لمجابهة مخاطر الأمطار والسيول بما تحتوي من إمكانات المدينة بالكامل من معدات وأطقم فنية ومهمات الإيواء والإغاثة. 

ولفت إلى أنه تم تشكيل 6 قطاعات تغطي جميع المدينة والقرى التابعة لها وجميع الطرق من وإلى المدينة وهي طرق "سفاجا - الغردقة، وسفاجا - سوهاج، وسفاجا - قنا، وسفاجا - القصير".

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