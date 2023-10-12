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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مسجل خطر بحوزته 81 لفافة هيروين وحشيش قبل ترويجها بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط مسجل خطر لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش" وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول.

 

 وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.


وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عمرو ص أ" 38 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، حال تواجده بمدخل قرية أبو الغيط دائرة المركز وبحوزته 81 تذكرة من مخدر الهيروين وقطعتي حشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعه والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مديرية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية قسم أول شبرا الخيمة القناطر الخيرية

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