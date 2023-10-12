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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انضمام أعضاء جدد للحملة الشعبية لحزب المصريين الأحرار في السويس

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

واصل حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس، فعاليات مبادرة«وعيك يحميها»، لنشر الوعي بالأمن الفكري للحفاظ على الوطن ومقدراته بتنظيم ندوة بعنوان « الجرائم الإلكترونية والأمن الفكري»  تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، وإشراف عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالمحافظة.

 

وبدأت الندوة بالترحيب بالحضور، أعقبها كلمة عادل فاضل أمين الحزب بالسويس نقل تحيات رئيس الحزب للجميع واهتمامات المرحلة بإعلاء درجات الوعى للمواطنين للحفاظ على الوطن.

 

وتحدث فى كلمته  عن التوعية بأهمية الأمن الفكر، وحروب الجيل الرابع والخامس ، وكيفية تأمين أنفسنا واسرتنا خلال التعامل مع وسائل التواصل وكيفية تمييز الحقائق من الشائعات ، وكيفية مواجهتها .

 

وحاضر فى الندوة المستشار القانونى أشرف عبد المقصود مسؤول اللجنة القانونية بالحزب و تحدث عن الجرائم الإلكترونية والإنترنت وكيفية تأمين أنفسنا حتى لا نقع تحت طائلة القانون وكيفية مكافحتها وشرح القوانين المتعلقة بها .على المستوى الشخصي والاجتماعي وايضا الدولى.

 

وصرح عادل فاضل، أمين المصريين الأحرار بالسويس، بأن التوعية هى من أهم أولويات الحزب فى المرحلة الحالية لنشر الأمن الفكري والوعي لدى الجميع وفي جميع الأماكن والحزب على استعداد للتعاون مع الجميع وفى أى مكان وتحت أى مسمى لتحقيق الهدف.

 

 

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