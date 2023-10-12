فحص 37 مزرعة لبيان خلوها من الإصابات الأبرز.. حصاد أنشطة معهد أمراض النباتات

أصدر معهد أمراض النباتات تقريرا حول أنشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر سبتمبر 2023.

وقال الدكتور محمود قمحاوى، مدير المعهد، إن الأنشطة تضمنت الآتي:

أولاً: متابعة الحالة المرضية:

• المرور على زراعات الخضر بمحافظات القليوبية والشرقية والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية والنوبارية والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

• المرور على محاصيل العنب والموالح والمانجو والموز بمحافظات البحيرة والغربية ومديرية التحرير، وكذلك على نخيل البلح بمنطقة توشكى للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

• المرورعلى زراعات الأرز بمحافظة كفر الشيخ والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

• زيارة ميدانية لمحطة بحوث سخا – كفر الشيخ لمتابعة برامج الأرز الخاصة بمعهد بحوث أمراض النباتات.

• المرور على زراعات بنجر السكر فى أماكن تمركزها.

ثانيا: الإرشاد والتدريب:

دورات تدريبية:

• تنظيم دورة تدربية تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت عنوان "أهم الأمراض التي تصيب أشجار الفاكهة والطرق الحديثة للمكافحة".

• تدريب وفد من دول أفريقية متعددة (15 فردا) على بعض أمراض الأرز (محاضرة وحقل ومعمل).

• تنظيم دورة تدربية بعنوان "المكافحة المتكاملة بين الحاضر والمستقبل".

• تنظيم دورة تدربية بعنوان "أهم أمراض الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية بالتعاون مع المنطقة العربية للتنمية الزراعية".

• محاضرة عن "آليات فحص التقاوي المستوردة للتأكد من خلوها من الممرضات الحجرية البكتيرية بالمركز التدريبي بالإسكندرية لمهندسي الحجر الزراعي.

• تدريب طلبة كلية الزراعة - جامعة عين شمس.

• تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "أساسيات زراعة الأنسجة النباتية وكيفية التغلب على الأمراض الفيروسية والفيتوبلازمية".

• المشاركة فى البرنامج التدريبى للصحة النباتية.

• شارك المعهد (ممثلا قى الدكتور كامل الحلاج) فى ورشة عمل بعنوان “تحديد الفجوات المعرفية والاحتياجات البحثية والفرص فى مجال قطاع وقاية النبات بمركز معلومات المناخ” (محاضر ومدير الجلسات الخاصة بورشة العمل).

• ثالثا: النشاط البحثي:

تم نشر 5 بحوث في مجلات علمية دولية.

رابعا: النشاط الإنتاجي

1- تجديد اعتماد معمل الممرضات الحجرية للمرة الخامسة على التوالى، وهو يعتبر من المعامل المرجعية للآفات الفطرية الحجرية، والتى تعتبر إحدى الركائز الأساسية فى تقدير العينات الحجرية.

2- فحص 486 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

3- فحص 282 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

4- الاشتراك فى أعمال 14 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة.

5- فحص 37 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

6- فحص 23 طردا تحتوى على تقاوى بذور مختلفة.