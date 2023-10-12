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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء لـ1354 وإصابة 6 آلاف شخص

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، ارتفاع أعداد الشهداء لـ  1354 بالإضافة إلى إصابة نحو أكثر من 6 آلاف آخرين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، إن الاحتلال يستخدم صواريخ مجنحة في قصف غزة، وهي صواريخ استخدمها الجيش الأمريكي في قصفه مناطق جبلية بأفغانستان.

ومنذ وقت قليل، قالت وكالة “شهاب” للأنباء، إن الاحتلال الإسرائيلي جدد غاراته الجوية وقصفه المكثف شمال غرب مدينة غزة.

ويأتي ذلك بعد وقت قليل من توجيه الجيش الإسرائيلي، ضربات جوية واسعة لاستهداف "قوات النخبة" التابعة للمقاومة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من اليوم، الخميس، إنه شن هجومًا واسع النطاق على العديد من مراكز حركة حماس في قطاع غزة.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن طائرات الجيش الإسرائيلي واصلت غاراتها على مناطق مختلفة في القطاع.

وأفاد مراسل وكالة أنباء العالم العربي بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت محيط مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة.

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