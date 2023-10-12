مديرية العمل بالدقهلية تسلم 42 متدربا شهادات إتمام التدريب وهدايا للمتميزين

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، حفل ختام الدورة التدريبية المجانية بقرية المحمودية مركز دكرنس، وتسليم شهادات إتمام التدريب لـ 42 متدربا ومتدربة، بأقسام التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية المحمودية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، وتسليم 5 ماكينات خياطة للمتميزين فى التدريب، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير لتحسين مستويات معيشتهم وأسرهم.

وأوضح حسام طلبة، مدير المديرية، أن دور وزارة العمل ومديرياتها، وأهمية التدريب من أجل التشغيل وإعداد شباب قادر على دخول سوق العمل، وكذلك أهمية التدريب لخوض سوق العمل لتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، كما تتبنى وزارة العمل فى هذا الشأن العديد من المبادرات التي تستهدف الشباب مثل “مصر بكم أجمل - مصر أمانة بين إيديك.. وغيرها”.

وأشار إلى الدور المنوط بالوزارة ومديرياتها التابعة ووحداتها الميدانية في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقطاع الخاص بالداخل والخارج، ودور مراكز التدريب والعربات المتنقلة في إعداد شباب قادر على مواجهة سوق العمل، ودور مكاتب التشغيل في الإرشاد الوظيفي للشباب.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع شهادات إتمام التدريب على المتدربات، كما تم تسليم 5 ماكينات خياطة لـ5 متدربات لمساعدتهن في بدء مشروع صغير لهن يدر عليهن دخلًا يضمن لهن حياة كريمة، وإجراء حوار مفتوح للاستماع إلى الاستفسارات والإجابة عليها.

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