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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أستاذ بالأزهر: الحدود في الإسلام لمنع وقوع المسلم بأمور لا تتفق مع القيم

صدى البلد

ألقى الدكتور عبد البكر يحيى، الأستاذ بجامعة الأزهر، محاضرة للطلاب الوافدين تحت عنوان "فقه الحدود والجنايات" ضمن سلسلة المحاضرات التي تعقدها المنظمة للطلاب الوافدين؛ من أجل تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمرحلة ما بعد الدراسة. 

جاء هذا في إطار الفعاليات التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر. 

وأوضح يحيى خلالها أهمية طلب العلم ومكانته باعتبار أن طلب العلم له مكانة كبيرة في الإسلام، وأنه مقدم على التفرغ للعبادة، وهذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة".

وشرح مفهوم "الحد" لغة، وقال: إنه بمعنى المنع أو الزجر وبين أن الغرض من الحدود في الإسلام هو المنع من وقوع المسلم في جرائم وأمور لا تتفق مع قيم وأخلاق الإسلام حتى يعيش الناس في سلام.

وقال إن الجرائم التي تمس الفرد والمجتمع يجب أن تمنعها قوانين حتى تحفظ حقوق وواجبات الإنسان في المجتمع.

وأضاف أن الإسلام فرق بين الحد والتعزير حتى لا يخلط الناس بين المفهومين، وأوضح أن التعزير يأتي بمعنيين، الأول بمعنى التوقير والاحترام وهو ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى “لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه”، والثاني بمعني الإهانة والزجر والذي يحدد هذا هو سياق النص.

وأوضح أنه لابد من دراسة المفاسد التي تترتب على الجرائم التي تمس المجتمعات ووضع القوانين اللازمة التي تحفظ حقوق وواجبات الأفراد بالمجتمع.

وفي ختام المحاضرة، حث الطلاب على ضرورة تعلم اللغة العربية والأحكام الشرعية المرتبطة بالقوانين من علماء متخصصين حتى يستطيعوا الفهم الكامل لهذه الأحكام.

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