مدبولي يزور شركة سايتك الرائدة في تطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة شركة "سايتك سولوشينز -SEITech Solution"، الرائدة في تطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات، وتقنيات حلول الثورة الصناعية الرابعة للتطبيقات الصناعية.

وتفقد رئيس الوزراء منظومة العمل بالشركة، وأدار حوارات مع المهندسين العاملين بالشركة للتعرف على الأنظمة التي يتم تطويرها فيما يخص صناعة السيارات، والتجارب التي يتم تنفيذها على تلك الأنظمة المتطورة.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح من شادي زهران، المدير العام لفرع الشركة بمصر، الذي أوضح أن الشركة تقدم خدماتها لقطاع الصناعة والسيارات من خلال 3 مراكز، أحدها بالمقر الرئيسي في مدينة شتوتغارت الألمانية، ومركزان في مصر أحدهما بالقرية الذكية وآخر في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتعاون مع شركة Hella الرائدة في مجال أجهزة استشعار الرادار عالية الأداء والإلكترونيات، وقامت بإنشاء مركز لتطوير البرمجيات، يعمل به أفضل الكوادر المصرية.