القوة الضاربة سلاح فيتوريا في تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا.. اليوم

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب زامبيا في المباراة الودية التي تجمع الفريقين اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

واستقر فيتوريا مدرب منتخب مصر على تشكيل الفراعنة في مباراة اليوم أمام زامبيا والذي من المقرر أن يتكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي جبر وأحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد " حمدي فتحي " ومحمد النني وأحمد سيد زيزو .

خط الهجوم : محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد .

وشارك في مران أمس جميع اللاعبين الـ 25 المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .