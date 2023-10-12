عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر: مشروع وادي حوضين يهدف لخلق فرص عمل في النشاط الزراعي

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي

أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، أن مشروع وادي حوضين - الفائز بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية للعام الحالي - يهدف إلى إقامة مجتمعات حديثة مستقرة، وخلق فرص عمل في النشاط الزراعي للسكان في هذه المناطق، وزيادة المساحة الزراعية، التي توفر بدورها الخضروات والفواكة الطازجة لسد احتياجات تلك المناطق.


جاء ذلك خلال إعلان المحافظ، اليوم /الخميس/ عن فوز المشروع فئة المشروعات كبيرة الحجم - والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية - بالمركز الأول؛ ليصبح أول مشروع بمحافظة البحر الأحمر ينتج مختلف الخضراوت دون استخدام أي أسمدة أو مبيدات؛ ما جعله يفوز بالمركز الأول في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية.


وأوضح المحافظ - في بيان - أن المشروع يستهدف إنشاء مجتمعات محلية منتجة ومستدامة ونظيفة باستخدام الموارد الطبيعية الهامشية، مثل الأراضي الصحراوية والمياه المالحة في المناطق شديدة الجفاف بوادي حوضين، من خلال إشراف الدكتور على محمد حزين من الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة. 


وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للأهالي، كما يحقق إنتاج حيواني وزراعي وثروة داجنة ويكون نموذجا ناجحا لكيفية الاستفادة من المياه المالحة؛ نظرا للاتجاه العالمي لتوفير المياه العذبة وندرتها بالمحافظة، حيث يتم استخراج المياه بواسطة الطاقة الشمسية واستخدام نظام متكامل لمعالجة وتحلية المياه الجوفية بالمنطقة حيث تم تركيب محطة طاقة شمسية قدرة 32 كيلو وات لزوم تشغيل المزرعة السمكية نهارا، و2 مولد قدرة 50 كيلو وات.


من جانبه.. قال المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة الدكتور على حزين، إن مجتمع "وادى حوضين" جنوب البحر الأحمر، يعد أول نموذج في مصر يقام على استخدام المياه المالحة «محاكاة توزيع المياه» حيث يتم الاستفادة من المياه بكل الاستخدامات الممكنة، والتي توفر من30 إلى 50 %من المياه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واكاديمية البحث العلمي.


وأشار حزين إلى أنه - لأول مرة - تتم زراعة القمح والشعير بنظام الأمطار المصطنعة وزراعة نبات السيلكورنيا في مصر بالمياه الناتجة من التحلية ومزارع سمكية تنتج 25 طنا بكل دورة سمكية ويتم بناء وحدات سكنية للعاملين؛ ليصبح مجتمع متكامل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

ترشيحاتنا

جزار المقطم في قبضة الأمن بعد تعديه علي زوجته بالضرب

هترجع ساعتك 60 دقيقة .. متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي ؟

بحضور رئيس مجلس الوزراء.. افتتاح أكبر أكاديمية اكتشاف مواهب في الشرق الأوسط

عاجل.. سوريا تعلن خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

لبحث القضية الفلسطينية .. وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الصداع مؤشر لأمراض خطيرة تعرف عليها

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فيديو

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ