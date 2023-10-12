محافظ البحر الأحمر: مشروع وادي حوضين يهدف لخلق فرص عمل في النشاط الزراعي

أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، أن مشروع وادي حوضين - الفائز بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية للعام الحالي - يهدف إلى إقامة مجتمعات حديثة مستقرة، وخلق فرص عمل في النشاط الزراعي للسكان في هذه المناطق، وزيادة المساحة الزراعية، التي توفر بدورها الخضروات والفواكة الطازجة لسد احتياجات تلك المناطق.



جاء ذلك خلال إعلان المحافظ، اليوم /الخميس/ عن فوز المشروع فئة المشروعات كبيرة الحجم - والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية - بالمركز الأول؛ ليصبح أول مشروع بمحافظة البحر الأحمر ينتج مختلف الخضراوت دون استخدام أي أسمدة أو مبيدات؛ ما جعله يفوز بالمركز الأول في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية.



وأوضح المحافظ - في بيان - أن المشروع يستهدف إنشاء مجتمعات محلية منتجة ومستدامة ونظيفة باستخدام الموارد الطبيعية الهامشية، مثل الأراضي الصحراوية والمياه المالحة في المناطق شديدة الجفاف بوادي حوضين، من خلال إشراف الدكتور على محمد حزين من الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.



وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للأهالي، كما يحقق إنتاج حيواني وزراعي وثروة داجنة ويكون نموذجا ناجحا لكيفية الاستفادة من المياه المالحة؛ نظرا للاتجاه العالمي لتوفير المياه العذبة وندرتها بالمحافظة، حيث يتم استخراج المياه بواسطة الطاقة الشمسية واستخدام نظام متكامل لمعالجة وتحلية المياه الجوفية بالمنطقة حيث تم تركيب محطة طاقة شمسية قدرة 32 كيلو وات لزوم تشغيل المزرعة السمكية نهارا، و2 مولد قدرة 50 كيلو وات.



من جانبه.. قال المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة الدكتور على حزين، إن مجتمع "وادى حوضين" جنوب البحر الأحمر، يعد أول نموذج في مصر يقام على استخدام المياه المالحة «محاكاة توزيع المياه» حيث يتم الاستفادة من المياه بكل الاستخدامات الممكنة، والتي توفر من30 إلى 50 %من المياه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واكاديمية البحث العلمي.



وأشار حزين إلى أنه - لأول مرة - تتم زراعة القمح والشعير بنظام الأمطار المصطنعة وزراعة نبات السيلكورنيا في مصر بالمياه الناتجة من التحلية ومزارع سمكية تنتج 25 طنا بكل دورة سمكية ويتم بناء وحدات سكنية للعاملين؛ ليصبح مجتمع متكامل.