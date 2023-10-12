الصليب الأحمر: نستعد للأسوأ إذا اجتاح الجيش الإسرائيلي قطاع غزة برا

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول باللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر، إن اللجنة تستعد للأسوأ إذا اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة برا.

وقال المسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر: "لا نستطيع نقل الإمدادات المخزنة من منطقة لأخرى في غزة لإيصالها بشكل آمن للأفراد والمستشفيات".

ومن جانبه، حذر فابريتسيو كاربوني المدير الإقليمي للجنة الدولية لـ الصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط، بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" في ظل القصف الإسرائيلي المركز على القطاع.

وقال كاربوني في تصريحات صحفية: "ما نفهمه أنه لا يزال هناك وقود لكن على الأرجح لبضع ساعات لتعمل به المولدات بما في ذلك تلك الموجودة بالمستشفيات".

وأضاف المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط: "لن نكون قادرين على دعم المدنيين في قطاع غزة قريبا".